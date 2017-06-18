Як захистити українських дітей закордоном – рішення є, держава - роздумує. ВІДЕО

Наразі гаряча лінія «Магнолії» 116 000 може допомогти лише у межах нашої країни. Як тільки ви переступаєте кордон, вона – безсила. Все тому, що українська гаряча лінія 116 000 не ввійшла в федерацію «Missing Children Europe». До цього лишився один єдиний крок, але зробити його може лише держава.

Телеканал ЧП.INFO