Як захистити українських дітей закордоном – рішення є, держава - роздумує. ВІДЕО
Як захистити українських дітей закордоном – рішення є, держава - роздумує. ВІДЕО
Наразі гаряча лінія «Магнолії» 116 000 може допомогти лише у межах нашої країни. Як тільки ви переступаєте кордон, вона – безсила. Все тому, що українська гаряча лінія 116 000 не ввійшла в федерацію «Missing Children Europe». До цього лишився один єдиний крок, але зробити його може лише держава.
|
18.06.2017 | 21:30
|
18.06.2017 | 21:00
|
18.06.2017 | 20:30
|
18.06.2017 | 20:00
|
18.06.2017 | 19:30
|
18.06.2017 | 19:00
|
18.06.2017 | 12:00
|
17.06.2017 | 22:30
|
17.06.2017 | 22:00
|
17.06.2017 | 21:45
|
17.06.2017 | 21:30
|
17.06.2017 | 21:00
|
17.06.2017 | 20:30
|
17.06.2017 | 19:30
|
17.06.2017 | 19:00
|
17.06.2017 | 18:00
-
- 1 з 786
- ››