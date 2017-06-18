18 червня в центрі Києва можливі сутички. ВІДЕО
18 червня в центрі Києва можливі сутички. ВІДЕО
На 18 червня в Києві активісти ЛГБТ-спільноти запланували провести марш рівності. Хочуть вийти на Хрещатик та вкотре нагадати, що вони такі ж самі громадяни України, як і всі інші, і у них такі ж права. Проте, напередодні противники секс-меншин провели свою попереджувальну акцію. І заявили, що не дозволять представникам секс-меншин здійснити задумане. У свою чергу поліцейські запевняють, що в центрі Києва буде достатньо правоохоронців аби попередити сутички.
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