За три місяці на Донбасі загинуло 36 мирних жителів. ВІДЕО
За три місяці на Донбасі загинуло 36 мирних жителів. ВІДЕО
Лише за три останні місяці на Донбасі постраждало 193 людини. Серед них 36 загиблих. Такі дані моніторингової місії Організації об’єднаних націй. І це не військові, а звичайні мирні мешканці. Ці люди з тих чи інших обставин не змогли залишити власні оселі і змушені тепер жити, фактично, в умовах війни. Та й ті, хто не потрапив під обстріл теж живуть в жахливих умовах. Особливо це стосується людей по той бік лінії розмежування, на непідконтрольній території, там де зараз орудують терористи. Детальніше дивіться у сюжеті.
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