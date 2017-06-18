За три місяці на Донбасі загинуло 36 мирних жителів. ВІДЕО

За три місяці на Донбасі загинуло 36 мирних жителів. ВІДЕО

22:30 18.06.2017

Лише за три останні місяці на Донбасі постраждало 193 людини. Серед них 36 загиблих. Такі дані моніторингової місії Організації об’єднаних націй. І це не військові, а звичайні мирні мешканці. Ці люди з тих чи інших обставин не змогли залишити власні оселі і змушені тепер жити, фактично, в умовах війни. Та й ті, хто не потрапив під обстріл теж живуть в жахливих умовах. Особливо це стосується людей по той бік лінії розмежування, на непідконтрольній території, там де зараз орудують терористи. Детальніше дивіться у сюжеті.

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