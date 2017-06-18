У центрі Києва знову сутички через недовіру до поліції. ВІДЕО

У центрі Києва знову сутички через недовіру до поліції. ВІДЕО

20:30 18.06.2017

Нові поліцейські молоді та неупереджені. Вони не беруть хабарів і прагнуть змінити країну на краще. Їм люди мали повірити й довірити найдорожче – власну безпеку. Але щось пішло не так. День за днем наші журналісти стають свідками недовіри громадськості до поліції. Експерти кажуть, статистику керівництва МВС можна інтерпретувати по-різному. 

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