У центрі Києва знову сутички через недовіру до поліції. ВІДЕО

Нові поліцейські молоді та неупереджені. Вони не беруть хабарів і прагнуть змінити країну на краще. Їм люди мали повірити й довірити найдорожче – власну безпеку. Але щось пішло не так. День за днем наші журналісти стають свідками недовіри громадськості до поліції. Експерти кажуть, статистику керівництва МВС можна інтерпретувати по-різному.

Телеканал ЧП.INFO