СБУ виявила адміністратора сепаратистської групи у російській соцмережі. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Павлограда на Дніпропетровщині, який адміністрував сепаратистські спільноти у російській соціальній мережі «ВКонтакте».

Правоохоронці встановили, що у 2016 році на чоловіка «вийшли» представники російських спецслужб, які запропонували йому адмініструвати та наповнювати антиукраїнську спільноту в Інтернеті. Зловмисник, який є прихильником так званого «русского миру», погодився вести інформаційну гібридну війну, розв’язану РФ проти України.

Співробітники спецслужби задокументували, що за вказівкою кураторів адміністратор розміщував статті, фотографії та відеоматеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. У матеріалах, зокрема, стверджувалося що Україна є частиною Росії, українська армія – не дієздатна.

Під час обшуків за місцем проживання сепаратистського адміністратора оперативники СБ України виявили мобільні пристрої із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Серед останніх вказівок, отриманих зловмисником від кураторів, було активне розповсюдження тенденційних новин про блокування окремих російських інтернет-ресурсів та інструкцій стосовно обходу заборони через використання VPN-сервісів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ