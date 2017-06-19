На Черкащині у річці Дніпро затонув автомобіль. ВІДЕО

О 12:20 до “Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в річці Дніпро у районі вулиці Набережної міста Канів на відстані близько 3-х метрів від берега на глибині два метри знаходиться автомобіль "ВАЗ-2117 “Пріора".

Черговий караул 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, який оперативно прибув до місця події, зачепив затонулий автомобіль тросом та за допомогою лебідки, витягнув його на берег.

Як стало відомо, подія сталася, коли група чоловіків під орудою 39 річного власника транспортних засобів намагалася затягнути на автомобільний трейлер човна.

Автомобіль тягач у цей момент зірвався із ручних гальм та попри намагання чоловіків скотився з берега разом із трейлером у Дніпро.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області