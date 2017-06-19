На «Марші рівності» правоохоронців було більше, ніж активістів. ВІДЕО

На «Марші рівності» правоохоронців було більше, ніж активістів. ВІДЕО

21:15 19.06.2017

«КиївПрайд» або «Марш рівності», який вже втретє проводять в столиці, знову ж таки не обійшовся без сутичок. Представникам ЛГБТ-спільноти навіть довелося змінювати маршрут ходи. Спочатку планували пройти вулицею Володимирською поблизу головного корпусу університету Шевченка. Але завчасно стало відомо, що там їх вже очікує близько сотні вороже налаштованих активістів.  Тож близько 2 тисяч геїв, лесбійок, а також тих, хто їх підтримує, спробували піти в обхід. Колону супроводжували правоохоронці. Їх було вдвічі більше ніж самих учасників акції. Захід охороняло аж 5 тисяч правоохоронців. 

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