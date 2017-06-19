Імпровізоване ралі у Києві: водій тікав з однієї ДТП та втрапив у іншу. ВІДЕО

Кермувальник «Рено Логан» виїхав із другорядної вулиці на Мельницьку. Вів себе досить дивно, порушував буквально всі правила дорожнього руху, які тільки можна. Не спантеличила його навіть подвійна суцільна розмітка, яку чоловік перетнув на швидкості. Проте ганяв вулицею він не довго – буквально за півхвилини зачепив водія мопеда. Та так, що тому довелося викликати швидку допомогу, медики його госпіталізували. Як з’ясувалося, такому от імпровізованому ралі є причина – кермувальник іномарки тікав з іншого ДТП, яке скоїв незадовго до цього.

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https://www.youtube.com/watch?v=BrLPkyx_bCI

Телеканал ЧП.INFO