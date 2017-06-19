Поліцейські Київщини перекрили міжнародний канал торгівлі жінками. ВІДЕО

Поліцейські Київщини перекрили міжнародний канал торгівлі жінками. ВІДЕО

22:15 19.06.2017

Двох молодиків та дівчат правоохоронці не пустили на літак… Чоловіків підозрюють у торгівлі людьми… 

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Сумській області поліцейські затримали розбійників…

У Рівному горів житловий будинок …

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Вінницький поліцейський сам збував наркотики через дилера. ВІДЕО
Вінницький поліцейський сам збував наркотики через дилера. ВІДЕО
19.06.2017 | 23:15
У Харкові затримали банду грабіжників та катів. ВІДЕО
У Харкові затримали банду грабіжників та катів. ВІДЕО
19.06.2017 | 22:45
Поліцейські Київщини перекрили міжнародний канал торгівлі жінками. ВІДЕО
Поліцейські Київщини перекрили міжнародний канал торгівлі жінками. ВІДЕО
19.06.2017 | 22:15
Імпровізоване ралі у Києві: водій тікав з однієї ДТП та втрапив у іншу. ВІДЕО
Імпровізоване ралі у Києві: водій тікав з однієї ДТП та втрапив у іншу. ВІДЕО
19.06.2017 | 21:45
На «Марші рівності» правоохоронців було більше, ніж активістів. ВІДЕО
На «Марші рівності» правоохоронців було більше, ніж активістів. ВІДЕО
19.06.2017 | 21:15
У Києві таксист спровокував масову аварію на перехресті. ВІДЕО
У Києві таксист спровокував масову аварію на перехресті. ВІДЕО
19.06.2017 | 20:45
На Донеччині терористи спробували підірвати електропідстанцію. ВІДЕО
На Донеччині терористи спробували підірвати електропідстанцію. ВІДЕО
19.06.2017 | 20:15
У Дніпрі поліція підозрює жінку у нападі з молотком на бійця АТО. ВІДЕО
У Дніпрі поліція підозрює жінку у нападі з молотком на бійця АТО. ВІДЕО
19.06.2017 | 20:00
В Одесі хлопець жорстоко вбив та хотів зґвалтувати свою 17-річну знайому. ВІДЕО
В Одесі хлопець жорстоко вбив та хотів зґвалтувати свою 17-річну знайому. ВІДЕО
19.06.2017 | 19:52
На Черкащині у річці Дніпро затонув автомобіль. ВІДЕО
На Черкащині у річці Дніпро затонув автомобіль. ВІДЕО
19.06.2017 | 18:30
На Одещині нелюд зґвалтував та вбив неповнолітню дівчину. ВІДЕО
На Одещині нелюд зґвалтував та вбив неповнолітню дівчину. ВІДЕО
19.06.2017 | 10:40
Під час "Маршу Рівності" грубих порушень порядку не було. ВІДЕО
Під час "Маршу Рівності" грубих порушень порядку не було. ВІДЕО
19.06.2017 | 10:00
Досвідченого кишенькового крадія затримано у Чернівцях. ВІДЕО
Досвідченого кишенькового крадія затримано у Чернівцях. ВІДЕО
19.06.2017 | 08:40
СБУ виявила адміністратора сепаратистської групи у російській соцмережі. ВІДЕО
СБУ виявила адміністратора сепаратистської групи у російській соцмережі. ВІДЕО
19.06.2017 | 06:02
За три місяці на Донбасі загинуло 36 мирних жителів. ВІДЕО
За три місяці на Донбасі загинуло 36 мирних жителів. ВІДЕО
18.06.2017 | 22:30
В Криму людей штрафують за протести. ВІДЕО
В Криму людей штрафують за протести. ВІДЕО
18.06.2017 | 22:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви проведення в Україні Маршів Рівності?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.