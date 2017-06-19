Поліцейські Київщини перекрили міжнародний канал торгівлі жінками. ВІДЕО

Двох молодиків та дівчат правоохоронці не пустили на літак… Чоловіків підозрюють у торгівлі людьми…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Сумській області поліцейські затримали розбійників…

У Рівному горів житловий будинок …

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