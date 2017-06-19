У Харкові затримали банду грабіжників та катів. ВІДЕО

Злочинці почали діяти ще взимку. Так на Різдво увірвалися в приватний будинок однієї з родин Харкова. Почали знущатися та бити чоловіка та його дружину. В цей момент у будинку була ще й їхня 10 – річна донька.

Телеканал ЧП.INFO