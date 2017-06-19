У Харкові затримали банду грабіжників та катів. ВІДЕО
У Харкові затримали банду грабіжників та катів. ВІДЕО
Злочинці почали діяти ще взимку. Так на Різдво увірвалися в приватний будинок однієї з родин Харкова. Почали знущатися та бити чоловіка та його дружину. В цей момент у будинку була ще й їхня 10 – річна донька.
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