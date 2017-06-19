Вінницький поліцейський сам збував наркотики через дилера. ВІДЕО

Штучні результати роботи. У Вінниці 33-річний поліцейський налагодив схему: сам давав наркотики місцевому жителю. Той у свою чергу збував їх наркозалежним, яких згодом прицільно затримували правоохоронці. Таким чином капітан поліції намагався наблизити себе як мінімум до премії. Працював лише на показники – підтвердили у департаменті внутрішньої безпеки поліції.

Телеканал ЧП.INFO