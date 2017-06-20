Суд звільнив двох жителів Слов’янська у рамках програми СБУ. ВІДЕО

Суд звільнив двох жителів Слов’янська у рамках програми СБУ. ВІДЕО

00:02 20.06.2017

Слов’янський районний суд Донецької області звільнив від відповідальності ще двох учасників Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».

Двоє чоловіків у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Обидва допомагали бойовикам облаштовувати «блокпости», чергували на них та виконували різні господарські роботи. Поступово усвідомивши злочинний характер та безперспективність дій ватажків самопроголошених республік, а також розчарувавшись в «ідеалах новоросії», чоловіки залишили бойовиків і якийсь час переховувалися.

Дізнавшись про Програму СБУ «На тебе чекають вдома», вони прийняли для себе рішення скористатись нагодою і повернутися у рідний Слов’янськ. Чоловіки звернулися до правоохоронців та написали заяви про добровільний вихід зі складу незаконних збройних формувань.

Звільнені від відповідальності закликали тих, хто продовжує перебувати у рядах НЗФ, припинити воювати та повертатись до мирного життя. Вони також своїм прикладом довели, що Програма СБУ «На тебе чекають вдома» працює і допомагає повернутися до мирного життя, знайти роботу та об’єднатись сім’ям.

За матеріалами прес-центру СБУ

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