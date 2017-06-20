У столиці водій збив підлітка. ВІДЕО
У столиці водій збив підлітка. ВІДЕО
Трагічна ДТП У Києві. Тут хлопчина років 15 крокував узбіччям Голосіївського проспекту. Не дійшовши до пішохідного переходу метрів 100-150, він вирішив зекономити час і перебігти проспект. У цей час водій автомобіля «Шкода Октавія» бачить, як із темряви виринає людина і мчить проїжджою частиною. Кермувальник різко витискає гальма до межі. Більше дивіться у сюжеті.
Оператор – М.Шинкар
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