У Києві чоловік жорстоко вбив пенсіонерку. ВІДЕО

30 разів чоловік вдарив ножем беззахисну пенсіонерку, а потім втік. Жорстоке вбивство сталося в одній зі звичайних багатоповерхівок Оболонського району Києва. Ввечері до квартири 66-річної жінки прийшли у гості чоловіки. Вони трохи підвипили та почали битися, а потім один з чоловіків накинувся на пенсіонерку.

Телеканал ЧП.INFO