У Києві на перехресті вулиць Ахматової та Урлівської сталась ДТП. ВІДЕО

У Києві на перехресті вулиць Ахматової та Урлівської сталась ДТП. ВІДЕО

07:20 20.06.2017

Близько 12 години дня, на перехресті вулиці Ахматової та Урлівської зіткнулись Фольксваген та Деу. Дивом, не постраждали пішоходи та водії автівок. Передня частина Деу розбита вщент, а у Фольксвагена пом’ято правий бік. Зі слів водія Фольксвагена, правил він не порушував. І їхав на своє зелене світло. Однак водій Деу каже – теж їхав на зелений сигнал світлофора.

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