У Києві на перехресті вулиць Ахматової та Урлівської сталась ДТП. ВІДЕО
У Києві на перехресті вулиць Ахматової та Урлівської сталась ДТП. ВІДЕО
Близько 12 години дня, на перехресті вулиці Ахматової та Урлівської зіткнулись Фольксваген та Деу. Дивом, не постраждали пішоходи та водії автівок. Передня частина Деу розбита вщент, а у Фольксвагена пом’ято правий бік. Зі слів водія Фольксвагена, правил він не порушував. І їхав на своє зелене світло. Однак водій Деу каже – теж їхав на зелений сигнал світлофора.
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