У Києві затримали підозрюваних у торгівлі людьми. ВІДЕО

У Києві затримали підозрюваних у торгівлі людьми. ВІДЕО

07:00 20.06.2017

Поліцейським Київської області кажуть, їм вдалося перекрити цілий міжнародний канал торгівлі українками. Злочинна група складалася із двох молодиків. Вони жителі Києва, вербували та перевозили жінок до Кіпру. За  інформацією полісменів – вже на острові відбирали паспорти та змушували працювати повіями. 

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