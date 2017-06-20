У Києві затримали підозрюваних у торгівлі людьми. ВІДЕО

Поліцейським Київської області кажуть, їм вдалося перекрити цілий міжнародний канал торгівлі українками. Злочинна група складалася із двох молодиків. Вони жителі Києва, вербували та перевозили жінок до Кіпру. За інформацією полісменів – вже на острові відбирали паспорти та змушували працювати повіями.

Телеканал ЧП.INFO