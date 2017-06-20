У Києві водій збив велосипедиста – навмисно.ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві водій збив велосипедиста – навмисно.ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Велосипедист та водій Ланоса не поділили дорогу. Обидва їхали в бік вулиці Закревського. Поки їхали між ними виник конфлікт. Водії автівок часто скаржаться - двоколісні стають на заваді руху машин. Сталось так і цього разу. Однак водій Ланоса словесними погрозами не обійшовся і вдарив велосипедиста. Поліцейські вважають – навмисно.
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