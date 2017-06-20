У Харкові поліція затримала озброєну банду жорстоких грабіжників. ВІДЕО

До складу банди входило шість осіб віком від 22 до 47 років. Зловмисників перевіряють на причетність до вчинення інших тяжких злочинів у всіх регіонах України. Їх затримали оперативники харківської поліції та спецпризначенці КОРД. Про це повідомив Голова Національної поліції Сергій Князєв.

Спецоперація щодо затримання банди зловмисників була здійснена сьогодні вранці силами працівників Управління карного розшуку Харківської області, Холодногорського відділу поліції та спецпризначенців харківського КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Документування злочинної діяльності злочинної групи та їх розробка тривало майже півроку. Вперше до поля зору оперативників зловмисники потрапили на початку цього року.

За словами глави Нацполіції, на початку січня 2017 року троє із членів банди у масках зі зброєю вдерлися до помешкання одного із харків’ян, де він мешкав із родиною.

«Уявіть собі, що того Різдва довелося пережити 10-річній дівчинці, на очах якої бандити в масках катують її тата і маму. Злодії принижували й саму дитину, після цього заволоділи усіма цінностями та зникли», - зазначив Сергій Князєв.

Поліцейські з’ясували, що ватажком банди був відомий в кримінальному середовищі 42-річний уродженець Донецької області. У 1996 році зловмисник опинився за ґратами за вбивство двох працівників міліції. Через 15 років він вийшов на свободу та знову почав займатися вчиненням злочинів. Упродовж кількох років чоловік створив злочинну групу, учасники якої займалися розбоями.

Усі учасники злочинної групи раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Під час обшуків їх помешкань поліцейські вилучили два пістолети, один із яких – із глушником, ювелірні прикраси із золота, гроші, інші цінності.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області