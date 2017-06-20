В Одесі затримали серйного нападника на кредитні установи. ВІДЕО

Діяв зловмисник на території м. Одеси. Всі злочини він вчиняв з погрозою застосування предмета, зовні схожого на пістолет.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 30-річний житель Іванівського району, перебуваючи в обласному центрі, зайшов до приміщення відділення однієї з фінансових компаній, розташованої в пров. Книжковому.

Діставши з рюкзака предмет, схожий на пістолет, чоловік направив його вбік працівниці установи та почав вимагати грошові кошти. Потерпіла віддала нападнику 303 гривні.Того ж дня правопорушник скоїв напад на відділення фінустанови, розташованої на вул. Преображенській.

Підійшовши до громадянки, яка там працювала, та діставши з рюкзака предмет, схожий на пістолет, він направив його на жінку. Побоюючись за власне життя та здоров’я, потерпіла віддала нападнику грошові кошти в сумі 4000 гривень.

Після вчинення обох злочинів зловмисник з місць їх скоєння зникав та викраденими грошовими коштами розпоряджався на власний розсуд.За кілька годин чоловік скоїв напад ще на одну фінустанову.

Проте грошей там не опинилось та працівниця закладу намагалася натиснути кнопку виклику охорони. Вихопивши пристрій для виклику охорони, чоловік втік.

За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України. Чоловікові повідомлено про підозру. Розслідування триває.

За матеіалами ВК ГУНП в Одеській області