Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичній Оболоні. ВІДЕО

Подробиці розкриття навмисного вбивства на столичній Оболоні. ВІДЕО

10:42 20.06.2017

До чергової частини Оболонського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Маршала Малиновського лежить чоловік без ознак життя. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група.

За попереднім висновком лікарів, чоловік помер через пошкодження внутрішніх органів. Для остаточного встановлення причини смерті тіло 39–річного загиблого направили на судово-медичну експертизу.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома незнайомцями, які перебували напідпитку, стався конфлікт, під час якого один із чоловіків побив руками та ногами свого опонента. Після цього зловмисник із місця події втік.

Оперативники встановили особу ймовірного вбивці та, влаштувавши засідку, затримали його неподалік від місця проживання. Ним виявився 37-річний уродженець Києва, який у скоєному зізнався.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Нині правопорушник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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