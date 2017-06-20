Подробиці ДТП на Буковині, в якій загинули троє людей. ВІДЕО
Подробиці ДТП на Буковині, в якій загинули троє людей. ВІДЕО
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече».
Рухаючись по трасі на автомобілі «Пежо» в сторону Чернівців, 31-річний житель села Веренчанка Заставнівського району намагався обігнати легковик «Мерседес 124» під керуванням 23-річного жителя Кіцманського району. В результаті невдалого маневру іномарки зіткнулися, після чого «Пежо» на швидкості в’їхав у металеву огорожу дороги, яка наскрізь проткнула автомобіль.
На момент зіткнення в автомобілі «Пежо» перебувало четверо пасажирів: дружина та донька водія і двоє попутників. Внаслідок автопригоди на місці події загинули водій «Пежо», його 29-річна дружина та 34-річний чернівчанин. До лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців доставлено 5-річну доньку загиблих і 35-річного кіцманчанина. За словами медиків, загрози їх життю немає.
На даний час тривають слідчі дії. Для з’ясування всіх обставин трагічної ДТП призначено низку експертиз.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області
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