У ДТП на Буковині легковик нанизався на відбійник, троє людей загинули. ВІДЕО
У ДТП на Буковині легковик нанизався на відбійник, троє людей загинули. ВІДЕО
Напередодні, близько 10 години, на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі поблизу села Мамаївці Кіцманського району. У результаті зіткнення авто «Пежо» з відбійником троє пасажирів легковика загинули на місці, двоє людей, серед яких одна дитина, було травмовано. Травмованих пасажирів було госпіталізовано до лікувальних закладів.
На місце події було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини № 9 з міста Кіцмань.
Оскільки внаслідок аварії тіло водія від сильного удару затиснуло всередині машини, рятувальники за допомогою спеціального обладнання розрізали автомобіль та деблокували загиблого чоловіка.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернівецькій області
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