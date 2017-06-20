У ДТП на Буковині легковик нанизався на відбійник, троє людей загинули. ВІДЕО

Напередодні, близько 10 години, на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі поблизу села Мамаївці Кіцманського району. У результаті зіткнення авто «Пежо» з відбійником троє пасажирів легковика загинули на місці, двоє людей, серед яких одна дитина, було травмовано. Травмованих пасажирів було госпіталізовано до лікувальних закладів.

На місце події було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини № 9 з міста Кіцмань.

Оскільки внаслідок аварії тіло водія від сильного удару затиснуло всередині машини, рятувальники за допомогою спеціального обладнання розрізали автомобіль та деблокували загиблого чоловіка.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернівецькій області