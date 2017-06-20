У зоні АТО зник полковник Нацгвардії. ВІДЕО

У зоні АТО зник полковник Нацгвардії. ВІДЕО

19:47 20.06.2017

У зоні АТО за загадкових обставин під час виконання бойового завдання зник Офіцер Національної гвардії підполковника Олександра Бойко. Його дружина Світлана Бойко, заявляла про це ще на початку місяця, навіть написала відкритий лист міністру внутрішніх справ Арсену Авакову з проханням допомогти, однак в Національній Гвардії про зникнення офіцера повідомили тільки зараз. І саме ця надзвичайна новина за даними компанії ТНС привернула найбільшу увагу українців в Інтернеті. За однією з версій полковник міг потрапити до рук терористів ОРДЛО.

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