Маса сміття у Львові щодня зростає на 200 тон. ВІДЕО
Маса сміття у Львові щодня зростає на 200 тон. ВІДЕО
Ситуація у Львові стає загрозливішою. Причина все та ж - сміття, що горами збирається навколо переповнених баків. Про це в черговий раз заявив мер міста Андрій Садовий.
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