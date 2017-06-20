Маса сміття у Львові щодня зростає на 200 тон. ВІДЕО

Маса сміття у Львові щодня зростає на 200 тон. ВІДЕО

20:15 20.06.2017

Ситуація у Львові стає загрозливішою. Причина все та ж - сміття, що горами збирається навколо переповнених баків. Про це в черговий раз заявив мер міста Андрій Садовий.

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