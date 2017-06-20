Біженців в Україні з кожним роком стає все менше. ВІДЕО
Біженців в Україні з кожним роком стає все менше. ВІДЕО
Війна, насильство, переслідування – саме це є причиною вимушених переміщень людей зі своїх рідних країн. Агенти ООН у справах біженців спільно з українськими правозахисниками на Софійській площі у Києві відкрили фотовиставку з життєвими історіями біженців з різних країн. Аби показати, що ці люди нічим не гірші за кожного з нас.
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