Біженців в Україні з кожним роком стає все менше. ВІДЕО

Війна, насильство, переслідування – саме це є причиною вимушених переміщень людей зі своїх рідних країн. Агенти ООН у справах біженців спільно з українськими правозахисниками на Софійській площі у Києві відкрили фотовиставку з життєвими історіями біженців з різних країн. Аби показати, що ці люди нічим не гірші за кожного з нас.

Телеканал ЧП.INFO