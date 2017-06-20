Футбольний матч у Києві зірвали харківські вболівальники. ВІДЕО

Фінал футбольного чемпіонату України серед аматорів між харківським «Металістом-1925» та «Агробізнесом» із Волочиська Хмельницької області завершився не звичним свистком арбітра, а масовою бійкою. Це при тому, що матч проходив не на якомусь невеликому стадіоні в райцентрі. Поєдинок відбувався на НСК «Олімпійському» в центрі Києва. Уже на 80-ій хвилині поєдинку вболівальники «Металіста» зірвались із своїх місць і побігли до сектора фанатів з Хмельниччини. Кілька хвилин і хлопці спортивної зовнішності почали бити усіх без розбору. У хід ішли не лише прийоми рукопашного бою. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO