Футбольний матч у Києві зірвали харківські вболівальники. ВІДЕО
Футбольний матч у Києві зірвали харківські вболівальники. ВІДЕО
Фінал футбольного чемпіонату України серед аматорів між харківським «Металістом-1925» та «Агробізнесом» із Волочиська Хмельницької області завершився не звичним свистком арбітра, а масовою бійкою. Це при тому, що матч проходив не на якомусь невеликому стадіоні в райцентрі. Поєдинок відбувався на НСК «Олімпійському» в центрі Києва. Уже на 80-ій хвилині поєдинку вболівальники «Металіста» зірвались із своїх місць і побігли до сектора фанатів з Хмельниччини. Кілька хвилин і хлопці спортивної зовнішності почали бити усіх без розбору. У хід ішли не лише прийоми рукопашного бою. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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