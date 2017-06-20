Львівські патрульні розповіли чому стріляли у собаку. ВІДЕО

Патрульних на місце події викликати містяни, мовляв, на зупинці громадського транспорту нетверезий чоловік, та ще й з собакою. Та вгамувати дебошира поліцейським вдалося не одразу. Більше того, чоловік випустив з рук собачий повідок…

Телеканал ЧП.INFO