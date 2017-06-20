Львівські патрульні розповіли чому стріляли у собаку. ВІДЕО
Львівські патрульні розповіли чому стріляли у собаку. ВІДЕО
Патрульних на місце події викликати містяни, мовляв, на зупинці громадського транспорту нетверезий чоловік, та ще й з собакою. Та вгамувати дебошира поліцейським вдалося не одразу. Більше того, чоловік випустив з рук собачий повідок…
|
20.06.2017 | 22:15
|
20.06.2017 | 21:45
|
20.06.2017 | 21:15
|
20.06.2017 | 20:50
|
20.06.2017 | 20:40
|
20.06.2017 | 20:15
|
20.06.2017 | 19:47
|
20.06.2017 | 12:40
|
20.06.2017 | 12:20
|
20.06.2017 | 11:00
|
20.06.2017 | 10:42
|
20.06.2017 | 09:43
|
20.06.2017 | 08:20
|
20.06.2017 | 07:40
|
20.06.2017 | 07:20
|
20.06.2017 | 07:00
-
- 1 з 788
- ››