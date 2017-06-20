На Київщині свідки ледь не вбили нападника на голову ТВК. ВІДЕО
На Київщині свідки ледь не вбили нападника на голову ТВК. ВІДЕО
Про те як на захист односельчанки піднялася місцева громада Коцюбинського, дивіться у випуску надія є «Надія є!»
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