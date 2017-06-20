На Київщині свідки ледь не вбили нападника на голову ТВК. ВІДЕО

Про те як на захист односельчанки піднялася місцева громада Коцюбинського, дивіться у випуску надія є «Надія є!»

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