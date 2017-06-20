Одразу з кількох народних депутатів хочуть зняти недоторканність. ВІДЕО

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи національного антикорупційного бюро розслідують кримінальне провадження. Справи, в які можуть бути замішані нардепи Борислав Розенблат та Максим Поляков. Начебто вони переслідували свої шкурні інтереси в питанні видобутку бурштину.

Телеканал ЧП.INFO