У Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО

Медики розповіли правоохоронцям – неподалік однієї багатоповерхівки, що на вулиці Малиновського знайшли тіло…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

В Одесі затримали серійного розбійника

В Сумах затримали крадія катушок з ліфтів

Телеканал ЧП.INFO