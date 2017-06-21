У Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ВІДЕО

11:00 21.06.2017

Медики розповіли правоохоронцям – неподалік однієї багатоповерхівки, що на вулиці Малиновського знайшли тіло…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

В Одесі затримали серійного розбійника

В Сумах затримали крадія катушок з ліфтів

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