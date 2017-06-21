У Києві жінка на Renault протаранила вантажівку. ВІДЕО

Наші репортери, які працювали на місці події, спробували поговорити і з жінкою. Однак дізнатись її версію подій не вдалося. Водійка Рено на відріз відмовилась спілкуватись із журналістами. Можливо жінка була у шоковому стані, а можливо боялась розповісти зайвого. Так чи інакше, у причинах аварії все ж будуть розбиратись правоохоронці.

Телеканал ЧП.INFO