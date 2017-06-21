У Києві жінка на Renault протаранила вантажівку. ВІДЕО
У Києві жінка на Renault протаранила вантажівку. ВІДЕО
Наші репортери, які працювали на місці події, спробували поговорити і з жінкою. Однак дізнатись її версію подій не вдалося. Водійка Рено на відріз відмовилась спілкуватись із журналістами. Можливо жінка була у шоковому стані, а можливо боялась розповісти зайвого. Так чи інакше, у причинах аварії все ж будуть розбиратись правоохоронці.
|
21.06.2017 | 07:40
|
21.06.2017 | 07:20
|
21.06.2017 | 07:00
|
21.06.2017 | 06:45
|
21.06.2017 | 06:30
|
20.06.2017 | 23:15
|
20.06.2017 | 22:45
|
20.06.2017 | 22:15
|
20.06.2017 | 21:45
|
20.06.2017 | 21:15
|
20.06.2017 | 20:50
|
20.06.2017 | 20:40
|
20.06.2017 | 20:15
|
20.06.2017 | 19:47
|
20.06.2017 | 12:40
|
20.06.2017 | 12:20
-
- 1 з 789
- ››