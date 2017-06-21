В Одесі затримали серійного нападника на фінансові установи. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
В Одесі затримали серійного нападника на фінансові установи. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Попередньо встановлено – на початку травня він вдерся в фінансову компанію, дістав з рюкзака пістолет почав вимагати гроші…
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