Водний патруль врятував підлітків, яких віднесло на середину Дніпра. ВІДЕО

Водний патруль врятував підлітків, яких віднесло на середину Дніпра. ВІДЕО

07:40 21.06.2017

Подія сталася днями у місті Дніпро. У результаті ніхто з дітей не постраждав. Їх після медичного огляду передали батькам.

Інформацію про надзвичайну подію до поліції м. Дніпро повідомив небайдужий перехожий. Він сказав, що дітей на частині дерев’яного помосту відносить до середини річки і вони кличуть на допомогу.

Патрульні повідомили цю інформацію екіпажу водного патруля. Крім того, екіпаж автопатруля скеровував дії колег на воді, орієнтуючи їх.

Поліцейські на катері виявили дітей посеред Дніпра. Четверо підлітків стояли на частині дерев’яної конструкції, яка відірвалася від містка і дрейфувала до середини річки.

Поліцейські одягнули на дітей рятувальні жилети і доставили їх до берега. Там підлітків оглянули медики. Врятованих дітей поліцейські передали батькам.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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