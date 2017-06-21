У Києві людину жорстоко вбили просто на Хрещатику. ВІДЕО

У Києві людину жорстоко вбили просто на Хрещатику. ВІДЕО

08:42 21.06.2017

Між двома чоловіками виникла бійка, в результаті якої один з них отримав смертельні травми. Підозрюваного затримали, розпочато кримінальне провадження.

Під час охорони громадського порядку до поліцейських звернулася сімейна пара перехожих, які розповіли, що на вулиці Хрещатик відбувається бійка між двома чоловіками. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували всі обставини інциденту.

Після спільного розпивання спиртних напоїв між двома чоловіками, котрі нагадують осіб без постійного місця проживання, виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті один із опонентів отримав тілесні ушкодження, зокрема в голову, від яких помер на місці.                                                                      

Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення правопорушення йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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