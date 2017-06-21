В одній з квартир у центрі Черкас поліція виявила нарколабораторію. ВІДЕО
В одній з квартир у центрі Черкас поліція виявила нарколабораторію. ВІДЕО
Інформація відпрацьовувалась за матеріалами наданими СБУ. В квартирі поліцейські виявили наркотичні засоби, приладдя для виготовлення наркотику та прекурсори.Відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України.
Після надходження інформації про те, що в одній з квартир в центрі міста Черкаси невідомі особи здійснюють незаконне виготовлення наркотиків, вона була зареєстрована, за даним фактом відкрито кримінальне провадження. В рамках досудового слідства поліцейські встановили, що вказану квартиру власник здав в оренду жителю Києва.
Як з’ясувалося в подальшому, 23-річний орендар облаштував в приміщенні нарколабораторію по виготовленню наркотичних засобів. В квартирі поліцейські виявили наркотичну речовину амфетамін, приладдя, призначене для виготовлення наркотичних засобів та велику кількість різноманітних прекурсорів. Крім того виявлено грошові кошти в сумі 13 тисяч гривень, які, як пояснює орендар, він отримав за виготовлення наркотичних засобів.
Речові докази по справі вилучено.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області
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