У Миколаєві потужною бандою наркодилерів керувала 71-річна жінка. ВІДЕО

Оперативна розробка здійснювалась протягом тривалого часу і врешті решт група зловмисників, віком від 40 до 71 років, була затримана поліцейськими та спецпризначенцями саме під час збуту чергової партії наркотичних речовин у Корабельному районі міста.

Кримінальне угрупування складалося із чотирьох осіб, переважно жінок, серед них безробітні та раніше судимі. Злочинці збували екстракт опію та канабіс, які виготовляли самостійно. Крім того, ділки торгували амфетаміном і метадоном, постачаючи свій товар наркозалежним мешканцям обласного центру партіями.

Засновницею наркобізнесу виявилась найстарша – 71-річна жінка неслов’янського походження. Зловмисниця обладнала своє житло цілою системою контролю: відеоспостереженням та засобами зв’язку. Щоб надавати вказівки «підлеглим» їй достатньо було одного натискання кнопки виклику. Тож коли за товаром приходив наркозалежний, домовласниця перевіряла чи входить він до кола постійних «відвідувачів» та не привів із собою сторонніх, а потім розпоряджалась про подальші дії вже навченим постачальникам. Хоча жінка і не контактувала особисто із клієнтами, все ж таки попіклувалась про створення для них належних умов та облаштувала місце для вживання наркотиків поряд зі своїм будинком.

Перекривши канал збуту наркотичних засобів, співробітники Управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та Корабельного відділу поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели більше 10 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили наркотичні засоби, за попередньою оцінкою, на загальну суму понад 400 тисяч гривень.

Серед вилученого: більше 500 г концентрату макової соломки, 20 мл опію та 50 г особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, розфасовані для клієнтів 15 пігулок димедролу та 20 – сильнодіючої наркотичної речовини метадону, а також понад 400 кущів рослин коноплі, прекурсори, засоби для вживання наркотиків та близько 10000 гривень, отриманих ділками від «вдалого» продажу тільки за півдня.

Наркоділків затримано у порядку ст. 208 КПК України та їм вже оголошено про підозру. За узгодженням із обласною прокуратурою готується клопотання до суду про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі заходи тривають та очікуються результати експертного дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області