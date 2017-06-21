У Києві поліцейська машина потрапила у ДТП. ВІДЕО
У Києві поліцейська машина потрапила у ДТП. ВІДЕО
Це була погоня за порушником. Патрульний Пріус у цій погоні лоб у лоб зіштовхнувся з автомобілем Міцубіші…
Оператор – М.Шинкар
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