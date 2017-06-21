У Києві п’яна жінка на смерть збила людину і намагалася втекти. ВІДЕО
У Києві п’яна жінка на смерть збила людину і намагалася втекти. ВІДЕО
Жінка в Києві спровокувала одразу дві аварії, при цьому одна ДТП смертельна. На проспекті Академіка Глушкова жінка на легковику Хюндай збила на пішохідному переході людину і намагалася втекти з місці ДТП.
Оператор – М.Шинкар
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