Київський школяр вимушений просити їжу у сусідів. ВІДЕО

Київський школяр вимушений просити їжу у сусідів. ВІДЕО

20:45 21.06.2017

15-річний Андрій після смерті матері опинився, фактично, на вулиці. У нього хоча й залишилась у спадок квартира, та в ній проживає вітчим. Хлопець каже, що той його не завжди пускає переночувати. Андрій розповідає, що доки була живою матір, все було гаразд, але після її смерті, вітчим знайшов іншу жінку, покликав її жити до себе. Проблеми сироти, над яким він взяв опіку, його нібито не цікавить. Дотепер Андрій часто вештався вулицями, а кормили його зазвичай сусіди та перехожі, які вже добре знали про хлопця. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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