В Сумській області грабіжник напав на школярів. ВІДЕО

На Сумщині від рук грабіжника постраждало двоє школярів: одному з них 14 років, а іншому - 15. Усе трапилось посеред білого дня. Діти поверталися пішки додому із села Ображиївка в Шостку. Незнайомець побачив у дітей дорогий фотоапарат, прослідкував за ними, а коли школярі вийшли за село на польову дорогу, напав на них. Пригрозив пістолетом, зв’язав та забрав дорогі речі.

І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…

В центрі Києва вбили чоловіка

В Дніпрі на хабарі затримали поліцейського

В Києві підірвали магазин «Vodafone»

Телеканал ЧП.INFO