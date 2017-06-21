В Сумській області грабіжник напав на школярів. ВІДЕО

В Сумській області грабіжник напав на школярів. ВІДЕО

21:15 21.06.2017

На Сумщині від рук грабіжника постраждало двоє школярів: одному з них 14 років, а іншому - 15. Усе трапилось посеред білого дня. Діти поверталися пішки додому із села Ображиївка в Шостку. Незнайомець побачив у дітей дорогий фотоапарат, прослідкував за ними, а коли школярі вийшли за село на польову дорогу, напав на них. Пригрозив пістолетом, зв’язав та забрав дорогі речі.

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