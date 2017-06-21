У КМДА назвали попередню причину пожежі на Хрещатику. ВІДЕО
У КМДА назвали попередню причину пожежі на Хрещатику. ВІДЕО
Пожежу гасило 95 рятувальників за допомогою 22 спецмашин. Гасити кажуть було важко, адже будівля стара, і вогонь дуже швидко розповсюджувався.
|
21.06.2017 | 21:45
|
21.06.2017 | 21:15
|
21.06.2017 | 20:45
|
21.06.2017 | 20:20
|
21.06.2017 | 20:10
|
21.06.2017 | 11:00
|
21.06.2017 | 08:42
|
21.06.2017 | 07:40
|
21.06.2017 | 07:20
|
21.06.2017 | 07:00
|
21.06.2017 | 06:45
|
21.06.2017 | 06:30
|
20.06.2017 | 23:15
|
20.06.2017 | 22:45
|
20.06.2017 | 22:15
|
20.06.2017 | 21:45
-
- 1 з 789
- ››