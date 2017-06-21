Генпрокурор взяв на контроль розслідування серійних нападів на активістів. ВІДЕО
Генпрокурор взяв на контроль розслідування серійних нападів на активістів. ВІДЕО
Серійні напади на активістів у селищі Коцюбинському Київської області. Бездіяльність правоохоронців у розслідуванні цих справ людям набридло терпіти. Про жахливі історії нападів вони почали писати у соціальних мережах. Народна обраниця Ольга Червакова на своїй сторінці у «фейсбук» першою повідомила про жорстоке побиття громадської активістки Людмили Демченко і через соцмережу звернулася до Генпрокурора, Міністра внутрішніх справ та Голови Нацполіції. Реакція Юрія Луценка не забарилася.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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