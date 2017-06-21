СБУ закликає українців доносити на сепаратистів у Фейсбук. ВІДЕО

Голова відомства пропонує доносити на, скажімо, ймовірних ворогів України на спеціальній сторінці у Фейсбук. https://www.facebook.com/platformazmin/ Тут українці можуть залишати інформацію, яка, на їхню думку, становить загрозу національним інтересам України.

Телеканал ЧП.INFO