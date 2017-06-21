Більше за все українці переймаються за економічну ситуацію – соціологи. ВІДЕО

Чи почувають українці себе у безпеці? – на таке питання спробували відповісти соціологи, за результатами свого дослідження дослідження. Попри те, що на почуття безпеки начебто повинен впливати конфлікт на сході України, для українців насправді більш значущими є загрози внутрішнього характеру, які напряму не пов’язані з бойовими діями.

Телеканал ЧП.INFO