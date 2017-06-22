В Мелітополі за державну зраду затримали 25 людей. ВІДЕО

В Мелітополі за державну зраду затримали 25 людей. ВІДЕО

06:45 22.06.2017

25 затриманих. Такі результати масштабної спецоперації у Мелітополі Запорізької області. Їх підозрюють в особливо тяжких злочинах – державна зрада, розбої, викрадення людей та інші. Над планом затримання працювали чи не всі правоохоронні відомства - Нацполіція, СБУ, прокуратура. Усе для того аби нарешті стабілізувати ситуацію в місті. Адже підозрювані ще з березня намагались усіляко її розхитати. Підпалювали будівлю міської ради, втручались у мирні акції і провокували бійки. За даними слідства учасники угрупування навіть контролювали кілька спортивних клубів, де, власне, ще й відточували бойову майстерність. Першим правоохоронці затримали ватажка злочинців на прізвисько Туча та його чотирьох спільників. А вже наступного дня у руки спецслужб потрапило ще 20 чоловіків.  

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