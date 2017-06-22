У Тернополі затримали чоловіка, який відправляв дівчат у бордель. ВІДЕО

Він розповідав про прекрасні умови праці та проживання, щедрих клієнтів. Жодної небезпеки і 2 тисячі євро кожного місяця. Двоє жінок таки наслухалися казок і погодилися торгувати власним тілом. Однак чоловіка затримали на пункті пропуску «Шегині», коли він з дівчатами їхав на автомобілі…

Телеканал ЧП.INFO