В Києві підірвали магазин мобільного оператора. ВІДЕО
В Києві підірвали магазин мобільного оператора. ВІДЕО
Гучний вибух на Проспекті Перемоги в Києві посеред ночі розбудив ледь не усіх мешканців прилеглих будинків. Як з’ясувалося згодом – це хтось кинув бойову гранату прямо під двері дилерського магазину мобільного оператора Vodafone. Та поки приїхали на місце поліцейські, від зловмисників уже і слід загув. Їх наразі розшукують, а рештки від гранати направили на експертизу.
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https://www.youtube.com/watch?v=NVBz-bOo0C8
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