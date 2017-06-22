В Києві підірвали магазин мобільного оператора. ВІДЕО

В Києві підірвали магазин мобільного оператора. ВІДЕО

06:30 22.06.2017

Гучний вибух на Проспекті Перемоги в Києві посеред ночі розбудив ледь не усіх мешканців прилеглих будинків. Як з’ясувалося згодом – це хтось кинув бойову гранату прямо під двері дилерського магазину мобільного оператора Vodafone. Та поки приїхали на місце поліцейські, від зловмисників уже і слід загув. Їх наразі розшукують, а рештки від гранати направили на експертизу.

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