В Києві підірвали магазин мобільного оператора. ВІДЕО

Гучний вибух на Проспекті Перемоги в Києві посеред ночі розбудив ледь не усіх мешканців прилеглих будинків. Як з’ясувалося згодом – це хтось кинув бойову гранату прямо під двері дилерського магазину мобільного оператора Vodafone. Та поки приїхали на місце поліцейські, від зловмисників уже і слід загув. Їх наразі розшукують, а рештки від гранати направили на експертизу.

https://www.facebook.com/KyivOperativ

https://www.youtube.com/watch?v=NVBz-bOo0C8

Телеканал ЧП.INFO