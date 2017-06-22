Київська поліція оперативно розкрила вбивство на Хрещатику. ВІДЕО

Київська поліція оперативно розкрила вбивство на Хрещатику. ВІДЕО

07:00 22.06.2017

На Хрещатику в Києві вбили чоловіка. Усе відбувалося прямо на очах перехожих. Свідки кажуть, що двоє чоловіків вирішували стосунки кулаками. Але було помітно, що це не просто бійка, адже обоє противників не зважали ні на що із люттю гамселили один одного. Зрештою хтось із очевидців зателефонував у поліцію і розповів про забіяк. Щоправда, поки на місце прибули патрульні, один з чоловіків уже загинув. 

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