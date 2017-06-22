В Київському метро загинув молодий хлопець. ВІДЕО
В Київському метро загинув молодий хлопець. ВІДЕО
Вночі у Києві на перегоні між станції метро Лівобережна і Дарниця Загинув чоловік. 25-річний так званий зачепер заліз на дах потягу метро і хотів проїхатися, проте зірвався і загинув.
|
22.06.2017 | 21:45
|
22.06.2017 | 21:20
|
22.06.2017 | 21:10
|
22.06.2017 | 20:50
|
22.06.2017 | 20:40
|
22.06.2017 | 07:20
|
22.06.2017 | 07:00
|
22.06.2017 | 06:45
|
22.06.2017 | 06:30
|
21.06.2017 | 23:30
|
21.06.2017 | 23:15
|
21.06.2017 | 23:00
|
21.06.2017 | 22:45
|
21.06.2017 | 22:15
|
21.06.2017 | 21:45
|
21.06.2017 | 21:15
-
- 1 з 790
- ››