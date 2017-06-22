В Україні збільшили штраф за паркування на місцях для інвалідів. ВІДЕО

Інвалідність – не причина для обмежень. Але в Україні люди на візках чи не кожен день стикаються, наприклад, з відсутністю ліфтів в будинках чи то пандусів. А ще зухвалі водії дозволяють собі займати їхні місця і на парковці. Тож у Верховні Раді вирішили карати зухвальців суворіше, посилити відповідальність за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Телеканал ЧП.INFO